العليا للفيروسات: ظهور أعراض جديدة لكورونا في مصر

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو مجلس النواب المصري 2020، أن اللجنة العليا بالتعاون مع اللجان المختصة بمتابعة ملف كورونا المستجد "كوفيد 19"، عدلت عددا من البروتوكولات العلاجية لكورونا في المستشفيات سواء كانت التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، مضيفا أن النتائج للتجارب السريرية لعقارين "الرديمسفير وأفيفافير"، انتهت وتم الترخيص لهما وإتاحتهما في بروتوكولات العلاج واستخدامهما.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، لـ"الوطن"، أنه جرى التوسع في استخدام الرديمسفير في المستشفيات مع الحالات عن طريف الوريد، أما أفيفافير يتم استخدامه مع حالات الإنفلونزا مع الكورونا وعن طريق الأقراص ولمدة 6 أيام، موضحا أنه تم التوسع في الوقت الحالي في استخدام "أفيفافير" نظرا لنشاط الإنفلونزا مع كورونا.

حاتم: يجب الإبتعاد عن الشيشة في الأماكن المخالفة لأنها ناقل لكورونا

وناشد وزير الصحة الأسبق المواطنين، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة لمجابهة المرض، منعا لتزايد الأعداد، مضيفا أنه لا توجد مناعة معينة في الأعمار للمواطنين، قائلا: "بالعكس الحالات في تزايد في الشباب والأطفال فوق الـ6 سنوات في تزايد، ويجب على المواطنين الشباب بمختلف أعمارهم تحقيق التباعد الجسدي واستخدام الكمامات أيا كان أنواعها وغسيل اليد والوجه والنظافة الشخصية".

وبشأن الأعراض الجديدة للمرض، أوضح حاتم أن هناك أعراضا جديدة بدأت تظهر كالصداع الشديد والحرارة البسيطة وتختفي بعد يوم أو يومين ويكتشف المرض عن طريق المسحة، قائلا: "بالنسبة للحالات البسيطة فإن الأعراض تكون مصاحبة بارتفاع بسيط لدرجة الحرارة وتستمر لمدة يوم أويومين، وتختفي بعد ذلك، ومن ثم يشعر المصاب بتكسير في الجسم و صداع، أما للحالات الشديدة فتكون البداية بارتفاع شديد لدرجة الحرارة ونهجان وضعف في التنفس وفقدان حاستي الشم والتذوق".