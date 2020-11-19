محمد رمضان عن الراحل "فايق عزب": دخلت التاريخ عشان مثلّت معاه

"أنا دخلت التاريخ عشان مثلّت معاك"، عبارة قالها محمد رمضان، ليعبر بها عن اعتزازه بالتمثيل أمام الفنان فايق عزب، الذي غادر دنيانا اليوم، خلال مشاركته مسلسل "الأسطورة" الذي عرض عام 2016 من إخراج محمد سامي، وتأليف محمد عبدالمعطي.

ورغم سنواته الطويلة في عالم الفن، إلا أن الفنان فايق عزب، أرجع شهرته مؤخرًا خصوصًا بين فئة الشباب إلى الفنان محمد رمضان، ولم يجد الفنان فايق عزب، غضاضة في أن ينسب شهرته بين جيل السوشيال ميديا إلى "رمضان" الذي شاركه مسلسل "الأسطورة".

وعن نجاح دوره في مسلسل "الأسطورة"، قال الفنان فايق عزب، إن هذا الدور ساهم في اكتسابه شريحة جديدة من الجمهور لم يكن وصل إليها، وهم فئة الشباب "لما ظهرت مع رمضان بقى عندي جمهور جديد".

فايق عزب، كان حريصًا خلال لقاءاته التليفزيونية على الإشادة بطريقة تعامل محمد رمضان، مع زملائه في الكواليس "متواضع ورقيق ويُشع بهجة"، مبديًا سعادته عندما قال له محمد رمضان خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل الأسطورة "أنا دخلت التاريخ عشان مثلت معاك".

ورحل الفنان فايق عزب، اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العزل بالعجوزة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية، ولن تقيم الأسرة مراسم عزاء بناء على صوية أوصى بها قبل وفاته.

وولد فايق عزب في مدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة من حياته، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.