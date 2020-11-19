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اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الممتاز

كتب:

الوطن
01:34 م | الخميس 19 نوفمبر 2020
اللجنة الخماسية

اللجنة الخماسية

حددت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مبدئيا موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، بحيث ينطلق في التاسع من ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية، لـ"الوطن سبورت"، عن تحديد موعد التاسع من ديسمبر المقبل مبدئيا، بعد أربعة أيام من نهائي كأس مصر الذي تحدد له بشكل نهائي الخامس من ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الخماسية اجتماعا خلال الأيام المقبلة لاعتماد الموعد النهائي لانطلاق مسابقة الدوري والإعلان عن موعد إجراء القرعة.

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