اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الممتاز

حددت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مبدئيا موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، بحيث ينطلق في التاسع من ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية، لـ"الوطن سبورت"، عن تحديد موعد التاسع من ديسمبر المقبل مبدئيا، بعد أربعة أيام من نهائي كأس مصر الذي تحدد له بشكل نهائي الخامس من ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الخماسية اجتماعا خلال الأيام المقبلة لاعتماد الموعد النهائي لانطلاق مسابقة الدوري والإعلان عن موعد إجراء القرعة.

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