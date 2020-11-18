أوقاف الإسكندرية: غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بتعليمات كورونا

شددت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، مؤكدة "غلق أي مسجد لا يلتزم رواده" بتعليمات الوقاية من كورونا.

وأكدت المديرية ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أقرتها الوزارة بناء على المنشور الوارد على الصفحة الرسمية للوزارة، الذى ينص على "تؤكد وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها والمتعاملين معها، وعلى جميع المصلين الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا".

وتابع البيان ".. وتحذر وزارة الأوقاف بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها".

غلق المساجد

وأكدت المديرية أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله، محذرة من أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، مؤكدة أن من كان يحب أن تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.

كما تؤكد المديرية على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.