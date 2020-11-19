الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى.. ونصائح لتفادي موجة الطقس السيئ

أعلنت محافظة الأسكندرية عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، عن رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار المتوقعة لـ الطقس، بناء على التوقعات الواردة من لاهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة والتي تبدأ بعد ظهر اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها، أنه من المتوقع أن تزداد شدة الأمطار ليلا، وتستمر حتى يومي الجمعة والسبت، وتكون الأمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.

ووجهت محافظة الإسكندرية تحذيرها للمواطنين بالإضافة إلى عدد من النصائح التي يجب اتباعها لتفادي أخطار موجة الطقس السئ، كالتالي:

- تقليل التحرك بالسيارات للحفاظ على سلامة المواطنين، وللسماح لسيارات رفع مياه الأمطار التحرك بسهولة ويسر.

- يجب تجنب السير بسرعات عالية تتعدى 60 كيلو متر، والحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارات بشكل أكبر من المعتاد.

- تجنب الوقوف أسفل المنازل والبلكونات القديمة والمتهالكة.

- ضرورة تجنب الوقوف في أماكن مكشوفة أثناء نوبات البرق والرعد.

- تجنب الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا للتعرض للصعق الكهربائي.

- تجنب وقوف السيارت في الشوارع خلال سقوط الأمطار.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزير في بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتكون رعدية أحيانا، عل مناطق "الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح".

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهي: كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، حلايب، شلاتين، رأس بيناس.