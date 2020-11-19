فيديو.. ضبط كلب عقر 7 أشخاص بالجيزة وإيداعه في "الحجز"

أسفرت جهود البحث مع الطب البيطري من ضبط كلب ضال عقر 7 أشخاص بمنطقة العجوزة، مساء أمس، وتم إيداعة بجمعية الرفق بالحيوان لملاحظة حالته أكانت سعار أم لا.

وتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغا من المستشفى بوصول 7 مصابين بـ"عضة كلب"، وبالانتقال والفحص تبين تعرض 7 مواطنين للعقر من كلب ضال بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبسؤال المصابين أكدوا في أقوالهم، أنهم شاهدوا كلبا ضالا عقر طفلا عمره 6 أعوام، أثناء سيره بشارع غريب بدائرة قسم العجوزة، وعندما حاولوا إبعاده وإنقاذ الطفل، عقر الكلب 6 آخرين، بينهم شاب 33 سنة، وباقي المصابين من سن 6 حتى 12 عاما، قبل هروب الكلب.

وجرى إخطار فريق من الطب البيطري، للبحث عنه بمنطقتي العجوزة والدقي، حتى تمكنت مأمورية من ضبط الكلب وإيداعه الحجز البيطري.

وفي حدائق أكتوبر تلقى قسم الشرطة بلاغا في الحي الإيطالي بقيام كلب بعقر طفلين، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلين "4 و8" سنوات ومصابين بعقر حيوان "كلب"، وتوصلت التحريات بقيام كلب بعقرهما أثناء لهوهما أمام منزلهما، وأضافت التحريات أن كلبا خاص بسيدة لبنانية مقيمة بالعقار المجاور، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحبة الكلب والتحفظ على الكلب تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت بعرض الكلب على الطب البيطري لمعرفة هل حالته سعار أم لا.

وفي الدقهلية تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الجمالية، بوصول 4 أشخاص إلى مستشفى الجمالية المركزي، مصابين بعقر كلب ضال بمنطقة وسط البلد وشارع الترعة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أصابة 4 أشخاص بينهم طفل بعقر كلب ضال في مدينة الجمالية بالدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى الجمالية المركزي للعلاج، فيما جرى نقل أحد المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.