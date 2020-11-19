بعد 10 سنوات من النسيان.. أرض مطار إمبابة تعود للحياة بـ820 وحدة سكنية

10 سنوات، هي الفترة الفاصلة بين تاريخ تنفيذ مشروع وحدات منطقة أرض مطار إمبابة وتاريخ التسكين، كانت كفيلة في تغيير ملامح الوحدات، نتيجة تأثرها بالعوامل الجوية؛ إذ غطت الأتربة واجهات العمارات، ليختفى ورائها لونها الأصلى، وتراص أمامها عدد من السيارات المتهالكة، إذ لم يفصل بين تلك العمارات والطريق الرئيسى سوا حاجز حديدي فقط.

وتبدو العمارات بمنظر متهالك، ما جعل المواطنين الراغبين فى الحجز، يتسائلون لماذا لم تطلى من جديد، وعمل الصيانة اللازمة بها؛ كي تبدو بوضع أفضل من ذلك قبل فتح باب التقديم.

ففي عام 2009، قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء وحدات سكنية بمنطقة أرض مطار إمبابة؛ لاستغلالها في تطوير المناطق العشوائية على أطراف محافظة الجيزة، ونقل السكان إليها كبديل لمساكنهم العشوائية، وانتهي من تنفيذها عام 2013، لكنها لم تستغل ولم تخصص إلى المواطنين إلا من فترة قصيرة؛ لكى تتحول من مساكن هاوية يسكنها الريح، إلى شاغرة بالسكان، لتملأ الحياة جميع أركانها.

ويبلغ عدد وحدات المنطقة قرابة 3180 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 80 إلى 110 مترا، بإجمالي 159 عمارة، كاملة المرافق والتشطيبات، على مساحة 55 فدانا تقريبا.

بينما عدد الوحدات التي طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعي، ودعم التمويل العقاري بمنطقة أرض مطار إمبابة، 820 كاملة التشطيب، بداية من الاثنين الماضي.

ويصل سعر المتر المسطح بشقق منطقة أرض مطار إمبابة إلى 5 آلاف جنيه، وبذلك تتجاوز أسعار الوحدات المطروحة بالمنطقة الـ450 ألف جنيه.

أما عن طريقة التقديم على تلك الوحدات، فأعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة "أون لاين" (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها؛ لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، والتخصيص يكون بأسبقية الحجز.

"الوطن" انتقلت إلى أرض المشروع؛ لمعاينة وضع الوحدات السكنية المطروحة، ونقلت مميزات وعيوب الوحدات.

وبالتحدث مع راغبي الحجز الموجودين بالمنطقة، الذين ترددوا على موقع المشروع، للمعاينة، اطلعت "الوطن" على أبرز المزايا والسلبيات التي واجهت المواطنين عند التقديم لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح.

بملابس مهندمة ظهرت منى علي، برفقة زوجها، اللذان قررا التوجه إلى موقع مشروع وحدات أرض مطار إمبابة؛ لمعاينة وضع الوحدات المطروحة قبل الإقدام على الحجز ودفع مقدم جدية الحجز، إذ ترى أن الوحدات تحتاج إلى طلائها من جديد، كي تبدو بمنظر سار للأعين، خاصة أن قيمة الوحدة مرتفعة، ولا تتناسب مع وضع الوحدات: "المساحة كمان صغيرة، متكفيش عيلة تعيش فيها، وسعرها كان لازم يبقى أقل من كده".

ولم يختلف الوضع كثيرا عند أحمد سيد، الذى يقطن بمنطقة فيصل، وعقب سماعه عن الطرح الجديد بمنطقة أرض مطار إمبابة، قرر على الفور الذهاب إلى الموقع، لرؤية الوحدات قبل التقديم: "موقعها حلو جدا، لكن محتاجة أعمال تطوير، خصوصا في النطاق الخارجي لها".

4 مميزات تتمتع بها وحدات منطقة أرض مطار إمبابة:

1- قرب الوحدات المطروحة من ميدان إسفنكس.

2- تقع على مسافة قريبة من الطريق الدائري.

3- اقترابها من مشروع محطة بشتيل، والمحدد أن تكون بديلة لمحطة مصر "رمسيس".

4- وقوعها على مسافة قريبة من محطة مترو أحمد عرابي.

فيما برزت عقبات داخل الوحدات بالمنطقة، بحسب تأكيد عدد من المواطنين الذين ذهبوا إلى مقر المشروع، لمعاينة الوحدات قبل شراء كراسة الشروط، ودفع مقدم جدية الحجز.

5 عقبات واجهت راغبي الحجز بمشروع أرض مطار إمبابة:

1- سيستم الحجز، والذي اشتكى منه مئات المواطنين؛ بسبب فشلهم في تحميل الموقع، أو ظهور رسالة تؤكد فشل التسجيل بسبب رقم الموبايل، بحجة أنه مسجل من قبل، أو بسبب الإيميل الخاص، ما يتطلب تدخل سريع للتعامل مع الموقع، بحيث يقبل جميع المتقدمين، أو يتم السماح للمتقدمين بالتوجه لفروع بنك الإسكان والتعمير لاستقبال المواطنين والتقديم لهم، او تقديم الدعم الفني اللازم، حتى يتمكنوا من المشاركة وتسجيل بيناتهم.

2 - موقع المشروع؛ إذ يحاط بعدد من المناطق العشوائية، التي لا حصر لها، ما تسبب في إحجام عدد كبير من الإقبال على المشروع.

3 - تهالك البنية التحتية للمشروع؛ إذ لم تهتم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بإعادة تأهيل المشروع قبل الطرح، خاصة أن العمارات المطروحة بالمشروع تم الإنتهاء من إنشائها قبل 10 سنوات.

4 - أسعار الوحدات السكنية المتاحة؛ إذ يرى البعض أن الأسعار المطروحة مبالغ فيها، خاصة أن الوحدات المتاحة للحجز هي مؤخرة الوحدات "ذيل القائمة"، حسب المواطنين.

5- صغر مساحة الوحدة؛ إذ تحتوى الشقة على "غرفتين وصالة ومطبخ وحمام".

نظام سداد باقى قيمة الوحدة:

في حالة حجز الوحدة، يُستكمل سداد 25%، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

وتسدد الـ(75%) دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية، متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، فيما يزيد عن الـ3 سنوات، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2% + 0.5% مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

شروط الحجز والاشتراطات العامة:

- يشترط فى المتقدم للحجز، أن يكون شخصا طبيعيا مصرى الجنسية.

- أن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يلغى الحجز/التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

- الوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك تطبق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو إستصدار حكم قضائي، وإتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد، طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن؛ إذ أنه حددت أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.