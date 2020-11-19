شقة ضمن الحالات الخاصة يا وزير الإسكان

أعمل نجار موبيليا، وعمري 45 عاماً، وأنا أعزب وأسكن في شقة مستأجرة طبقاً للقانون الجديد، وأدفع لها شهرياً 500 جنيه، وأحلم أن يكون لدي مسكني الخاص، غير أن الظروف التي فرضها علينا تفشي فيروس كورونا وتأثيره على النواحي الاقتصادية جعل العمل صعباً.

أتذكر في أيام الحظر أنه كانت تمر علي أوقات كثيرة بلا عمل ولا أكل، وكنت أمتلك مبلغا، أنفقته على مصاريف والدتي، أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التكرم بمنحنا شقة ضمن الشقق التي تعلن الوزارة تخصيصها لأصحاب الحالات الخاصة، ترحمنا من المشاكل المستمرة مع الجيران.

علاء محمد عبده