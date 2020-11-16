لمحدودي ومتوسطي الدخل.. 10 خطوات لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي أون لاين

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الوحدات السكنية، كاملة التشطيب، بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن الجديدة.

يأتي ذلك لخدمة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لكل مواطن مصري.

وهناك طريقتين للتقديم وحجز وحدة سكنة، إما التقديم الورقي، عن طريق الذهاب لمكتب بريد وشراء كراسة الشروط، أو عن طريق التقديم "أون لاين" من خلال زيارة الموقع الإلكترونى للصندوق، وذلك وفقاً لما ذكرته للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد.

خطوات الحجز الإلكتروني "أون لاين" للحصول على وحدة إسكان اجتماعي:

1- (التقديم)، تتمثل في أن يدخل الراغب في الحجز للموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان دون كلمة مرور.

2- يستعرض العميل كراسة الشروط أو يطبعها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو/ مكتوبة).

3- ينشئ المتقدم للحجز حسابًا جديدًا وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

4- يتمّ إرسال رسالة (sms) بكلمة المرور، تُستخدم في تسجيل البيانات الأساسية ثم يتمّ تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل/ العنوان/ الرقم القومي للعميل/ الإيميل/ التليفون/ اسم الزوجة ورقمها القومي).

5- يتمّ تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة)، وجه وظهر فى ورقة واحدة، ثم يتمّ الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي)، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

6- يتمّ الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم اﻻستمارة).

7- ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

8- يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافياً لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

9- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يضغط العميل على (تأكّيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتمّ استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

10- بعد إغلاق باب حجز الوحدات السكنية سيتمّ فحص وفرز المُستندات المطلوبة للحاجزين المنصوص عليها بكراسة الشروط، وفي حالة عدم استيفاء أي من المُستندات المطلوبة سيتمّ إتاحة تقديم طلبات تظلم لاستكمال تلك المستندات، ويتمّ الإعلان عن آلية تقديم تلك الطلبات في حينه.