10 شروط للتقدم لوحدات الإعلان الـ14 من الإسكان الاجتماعي

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح حجز وحدات ما يعرف بـالإعلان الرابع عشر من الإسكان الاجتماعي، لمدة شهر حتى يوم 7 من ديسمبر المقبل، لحجز 125 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

سعر كراسة الشرط الإعلان الـ14:

قيمة كراسات الشروط 150 جنيهًا للكراسة، بالإضافة إلى 400 جنيه مصروفات إدارية لكل كراسة يتم شرائها للتقديم في الإعلان الرابع عشر.

وتطرح وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطى الدخل، بـ10 مدن جديدة، وهم: (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة).

شروط التقديم في وحدات الإعلان الـ 14:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

4- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

5- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

6- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها وفقا للدخل وسن المتقدم.

7- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

8- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

9- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

10- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.