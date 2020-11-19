محافظ الغربية يفتتح منشآت تعليمية ورياضية ودينية بسمنود وقطور

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدداً من المنشآت التعليمية والرياضية بمركزي سمنود وقطور، ليوم، بدأها بالملعب القانوني بمركز شباب قرية "الراهبين" بتكلفة تقديرية قدرها مليوني وخمسمائة ألف جنيه، والملعب السباعي بمركز شباب قرية الناوية بتكلفة تقديرية مليون وستمائة ألف جنيه.

وخلال الافتتاح، شاهد المحافظ عروضا رياضية لفرق "الكاراتية والجودو وكرة القدم" كما تفقد المحافظ المبنى الإداري لمركزي الشباب، بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

كما افتتح المحافظ مدرسة "زكي شعراوي" للتعليم الأساسي بقرية "الناوية" التي تضم 22 فصلا بتكلفة 10 ملايين وتسعمائة وستة وستون ألف جنيه، وتابع المحافظ انتظام الدراسة بالفصول واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كما تفقد غرف العزل الطبي، المكتبة، المعامل، قاعات الأنشطة، وشاهد عرضاً فنياً من فرقة المسرح بالمدرسة.

وافتتح المحافظ مدرسة محمود البسيوني للتعليم الأساسي بقرية الناصرية المكونة من 22 فصلا دراسيا بتكلفة 8 ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه، تلاها افتتاح مدرسة ميت حبيب الثانوية المكونة من 18 فصلا بتكلفة تسعة ملايين وثمانية وعشرون ألف جنيه، ووجه المحافظ التهنئة للطلاب متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتفوق.

كما افتتح المحافظ مبنى الإدارة التعليمية بمدينة سمنود والمكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية بتكلفة إجمالية 8 ملايين ومائتان وتسعة وثمانون ألف جنيه، واختتم الجولة بافتتاح مسجد التقوى بقرية العتوه البحرية بمركز قطور، حيث أدى صلاة الظهر بالمسجد بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

من جهة أخرى، شارك نائبا رئيس جامعة طنطا، الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، فى قمة مصر الدولية لريادة الأعمال التى تستضيفها محافظة أسوان، اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء، بالإضافة إلى لفيف من رواد الأعمال والخبراء والشباب ورجال الأعمال.

تقام قمة مصر الدولية لريادة الأعمال في أسوان لمدة 3 أيام في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الحالي، تحت عنوان : "آفاق جديدة لرواد الأعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة". ‏

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه من المقرر إلقاء كلمة جامعة طنطا غدًا الجمعة ، لاستعراض تجربة الجامعة ممثلة فى قطاع الدراسات العليا والبحوث في مجال الابتكارات وريادة الأعمال خلال فعاليات القمة، إلي جانب إلقاء محاضرة حول المهارات المستقبلية في مجال تنمية ريادة الأعمال.

وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات ، إلى أن إدارة الجامعة لا تألو جهدا فى إعطاء الحافز للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمواكبة التطورات على مختلف الاصعدة، وتشجيع الإبداع والابتكار والتجارب المتميزة فى ظل هذه الظروف غير العادية والمتمثلة فى وباء كورونا .

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة فى قمة مصر الدولية ودعمها من خلال رواد الأعمال من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أنه سيلقى محاضرة غدًا الجمعة بعنوان "مهارات تطوير الأعمال التجارية" ضمن فاعليات القمة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، أن دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يأتى على رأس أولويات أجندة جامعة طنطا بما يضمن لهم المنافسة والتواجد الفعلي على المستوي المحلي والاقليمي .