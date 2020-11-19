إعلان الطوارئ و15 إجراءً.. "مياه الإسكندرية" تستعد لمواجهة الأمطار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية، بناء على البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من اليوم، حتى غدا الجمعة.

وتفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أماكن تمركزات المعدات وسيارات سحب المياه بالمحاور الرئيسية بالإسكندرية، وناقش جاهزية استعدادات شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة، والاحتياجات من المعدات والبنية التحتية والخطط المقترحة للتعامل مع الأمطار المحتملة.

"الوطن" تستعرض أبرز الإجرءات التي استعدت بها الشركة القابضة للمياه؛ لمواجهة موسم الأمطار.

15 إجراءً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استعدادا لمواجهة موسم الأمطار:

1- رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بمناطقها؛ لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك.

2- مراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

3- تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار.

4- التأكد من جاهزية المحطات والروافع.

5- توافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات.

6- مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات.

7- التأكد من جاهزية جميع المعدات في أثناء سقوط الأمطار، لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

8- تخصيص خط ساخن برقم 125 ومراكز لخدمة العملاء.

9- تشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.

10- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات.

11- التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، من خلال التنسيق الكامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات الشركة القابضة؛ لمعرفة تطورات حالة الطقس.

12- حصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط (GIS)، والاستعانة بأجهزة التتبع لمتابعة العربيات من داخل غرفة العمليات المركزية، كوسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية على السيارات والمعدات، لتحريكها فى الأماكن وفقا للخطة.

13- تكثيف عمليات التطهير، ورفع كفاءة المحطات، وصيانة خطوط الصرف.

14- رفع كفاءة المعدات (الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات).

15- توفير الأمن الصناعي والملابس الآمنة للعاملين بالشركة، استعدادا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع.