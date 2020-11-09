مع بدء موسم الأمطار.. 6 خطوات لإنقاذ مصاب بالصعق الكهربائي

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" بعض النصائح والإرشادات لإنقاذ مصاب الصعق الكهربائي، وذلك تزامنًا مع بداية فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي تصل أحيانًا إلى حد السيول، ما يتسبب في وصول المياه إلى أعمدة الإنارة في الشوارع، الأمر الذي قد يؤدي لحدوث العديد من إصابات الصعق.

نصائح لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي

1- افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

2- في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء؛ لا تلمس المصاب بالصعق بأيدٍ غير معزولة، بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

3- استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

4- إن أمكن؛ لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه.

5- استدعِ المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

6- تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

أما عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن لتجنب "صعق" الكهرباء، في حال سكنه بالدور الأخير، في أثناء سقوط الأمطار، أوضحها الجهاز على النحو التالي:

تجنب صعق الكهرباء لسكان الدور الأخير

- عدم ملامسة الفيش بأيدي مبللة.

-- فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية.

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة، الإ بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخلها.

-- التأكد من عمل ممر (مزراب) لتصريف المياه فوق سطح العقار، حتى لا يتم تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قدّم مجموعة من النصائح للتعامل مع الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وذلك في ظل الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، منها:

- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع "أعمدة إنارة - أكشاك - كابلات".

- الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم "121" للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.