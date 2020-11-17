لضبط المنظومة الأمنية.. تركيب 186 كاميرا مراقبة في شوارع أسوان

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد مشروع المنظومة الأمنية والمرورية الجارى تطبيقها بالمحافظة، اليوم، من أجل تحقيق السيطرة التأمينية الكاملة وبث الأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين والحفاظ على الوجه الجمالى للمحافظة السياحية.

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ المنظومة بكافة مراكز ومدن المحافظة على أكمل وجه بشكل نموذجى من خلال تركيب كاميرات المراقبة المتحركة والثابتة ذات الجودة والدقة العالية، والتى بدأت فى مرحلتها الأولى بتركيب 186 كاميرا بعيدة المدى فى المواقع والميادين الهامة والحيوية بمراكز المحافظة الخمسة حيث تم ربطها بشكل احترافى لرصد أى مخالفات أو أعمال منافية للسلوك الحضارى أو أى أحداث أخرى .

وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل تركيب 50 كاميرا لرصد المخالفات المرورية وأى تجاوزات للسرعات المقررة أو كسر الإشارة أو السير عكس الاتجاه أو غير ذلك من المخالفات وخاصة فى أوقات الذروة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى محاسبة المخالفين بشكل رادع.

وطالب اللواء أشرف عطية، القائمين على تنفيذ المشروع بضرورة وضع منظومة للتحكم الآلى فى سرعات السيارات والمركبات بالطرق والإشارات المرورية لتسهيل مرور المشاة عبر الحارات المختلفة، مع العمل على إستثمار هذه المنظومة فى برامج شبكات المعلومات والمرافق ( GIS ) التابع للمحافظة لتحقيق الإستفادة المثلى منها ولاسيما فيما يتعلق بالمتغيرات المكانية وخاصة فى ظل توافر الإمكانيات المتنوعة لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعديات بشكل دقيق ومحكم لسرعة التعامل الفورى معها.

وفي سياق، مغاير، دشنت جمعية الأورمان مبادرة "مناصفة بالتقسيط" والذى يستهدف تركيب وصلات مياه للأسر الاكثر احتياجًا وذلك من خلال التبرع بنص ثمن وصلة المياه مبلغ 2700 جنيه على أقساط ممتددة تصل لمده 10 شهور بدلا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن المواطن المستفيد من أى خدمات للأورمان لا يتحمل اى تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما، مشيرًا إلى أن الجمعية قامت مؤخرًا بتوصيل مياه لقرى الغنيمية والقنان والبصيلية مركز ادفو، وقرية المنصورية مركز دراو .