"أسوان الجامعي" يجري 8875 عملية جراحية خلال 10 شهور

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان،أن المستشفى الجامعي استقبل 12247 حالة، منذ بداية العام الجاري، وجرى توقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الفحوصات، لافتًا إلى إجراء 8875 عملية جراحية بمختلف الأقسام، وبلغت حالات الطوارئ 3524 حالة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف "غلاب" في تصريح صحفي، اليوم، أن أعمال الإنشاءات تتم علي قدم وساق بمستشفي الطوارئ والاستقبال الجديد بالمستشفي الجامعي على مساحة 1400 متر مربع بهدف التوسعة وتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي الصعيد، ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفى التي تصل إلى 415 سريرا بالإضافة إلي 300 سرير بمستشفي الباطنة بعد الانتهاء منها ودخولها الخدمة قريبا.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، أن إدارة المستشفى الجامعي بأسوان مهتمة بإنهاء قوائم الإنتظار، ضمن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة حرصا علي صحة المواطن، لافتًا إلى الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى قسطرة القلب وجاري العمل علي الانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف الأقسام الأخرى في كافة التخصصات.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية، أنه جاري استقبال الحالات بقسم الاستقبال والطوارئ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة الموجه الثانية للفيروس كورونا المستجد من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي والعمل علي تطبيق الإجراءات الإدارية بتحديد موعد الزيارات للمرضي وعدم التكدس علي أبواب المستشفي وإتباع الإرشادات الطبية في كافة أقسام المستشفى.