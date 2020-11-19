محافظ الفيوم وأمين "القومي للطفولة" يفتتحان مدرسة "شكشوك"

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مدرسة شكشوك الابتدائية بمركز أبشواي بعد رفع كفاءتها، رافقه الدكتور محمد عماد نائب، محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، .

شهد الافتتاح، الذي جرى اليوم "مارتينو ميلي" مدير مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة، و"جيرمي هوبكنز" مدير اليونيسيف بالقاهرة، والدكتور ناصر مسلم، منسق عام برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، والدكتورة أميمه عباس، وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددًا من الفصول الدراسية، ودورات المياه، حيث تضم المدرسة 29 فصلًا بإجمالي 980 تلميذا وتلميذة.

من جهته أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، لمحافظة الفيوم، مؤكدًا أنّ المجلس له دور كبير في دعم برامج حماية الطفولة على أرض المحافظة، لافتًا إلى أنّ أعمال تطوير قرية شكشوك تشمل أيضًا التأهيل المجتمعي للقرية بالكامل.

والتقى المحافظ عددًا من أهالى القرية واستمع لشكواهم بشأن عدم توصيل الصرف الصحي لمنازل القرية وغرق بعض الشوارع بالمياه، معلنا البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية خلال شهر من الآن، وخلال عامين سيتم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع منازل القرية.

كما وجه رئيس مدينة أبشواي بالتنسيق مع شركة مياه الفيوم، لاستخدام جميع سيارات الكسح التابعة لمركزي أبشواى وسنورس والسيارات التابعة لشركة المياه بالمركزين، لكسح المياه المتجمعة بشوارع القرية، وفيما يخص بحيرة قارون أكد المحافظ أن الحياة الطبيعية ستعود لبحيرة قارون خلال أقل من ثلاث سنوات، في إطار اهتمام الدولة بتنمية المحافظة وإعادة التوازن البيئي للبحيرة.

وأشارت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى اختيار 50 قرية بالتعاون مع محافظة الفيوم، بناءً على مؤشرات وخصائص سكانية، لتنفيذ برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، بالشراكة مع الحكومة الايطالية، استنادًا إلى الدراسات الميدانية التى تم إعدادها لتحديد المشكلات التى تواجه هذه القرى، ووضع الحلول اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بقضايا الطفولة.

وأضافت "السنباطي" أنّ احتفالية اليوم تشمل تنظيم قافلة طبية لصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، كما سيتم الإعلان عن تدشين قرية شكشوك كأول قرية صديقة للطفل على مستوى الجمهورية.