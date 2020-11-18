بعد زيادة الإصابات بكورونا.. تشديد الإجراءات الوقائية بالفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا بأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، وياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز طامية.

في بداية الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة، وخصوصًا بعد ارتفاع مؤشر الإصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنّ السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.

وشدد "الأنصاري" على أهمية التوعية المجتمعية فى هذا الصدد، لافتًا إلى أنّ تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكدًا أنّ الوقاية خير من العلاج وذلك حتي لا ندخل فى أزمة مع هذا الوباء.

وأشاد "الأنصاري" خلال اللقاء بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع والنقص العددي في بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، لافتا إلى أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.

وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، أكد محافظ الفيوم الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيرًا إلى أنّ تعامل الجهاز التنفيذي مع هذا الملف تم بشكل جيد، معربًا عن شكره وتقديره لمسئولي مجلس مدينة طامية والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، مؤكداً أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل، على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها المحافظة في هذا الملف خاصة في مراكز سنورس وطامية وإطسا.

وأكد المحافظ على التعامل بقوة مع مخالفات البناء، لافتًا إلى رصد عدد من المواطنين يقومون بتقديم طلبات للتصالح، ثم يقومون بالبناء بعدها، مشيرًا إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

ولفت المحافظ إلى الانتهاء هذا العام من الخطة الاستثمارية للمحافظة، تزامنا مع وضع المحافظة على خريطة التنمية الخاصة بالدولة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مشيرًا إلى تطوير 10 مناطق غير مخططة بالفيوم يقطنها نحو 120 ألف مواطن، تحت إشراف مجلس الوزراء، وسيتم استثمار كافة أصول الدولة غير المستغلة بهذه المناطق في أعمال التطوير.