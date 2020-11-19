ضبط 2.5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

أسفرت حملة لمديرية الطب البيطري في محافظة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، اليوم الخميس، عن ضبط كمية كبيرة من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تصل إلى 2.5 طن، كانت في طريقها إلى أحد المحلات الكبرى بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، الدكتور أحمد الأنصاري، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والأسماك ومنافذ البيع، للتأكد من مطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد عقل، مدير مديرية الطب البيطري، أنّ حملة مشتركة من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع قسم مباحث تموين الفيوم، قامت بضبط 2500 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تظهر عليها علامات الفساد، مما يهدد حياة من يتناولها بالخطر، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنّ الأسماك كانت محملة على سيارة نقل، قيادة سائق من محافظة الجيزة، وغير مدون عليها أي بيانات بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مشيراً إلى أنه تم ضبط السيارة خلال سيرها على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وبمواجهة السائق، أقر بحيازته المضبوطات، وأنّه أحضرها من محافظة أسوان، وكان متجهاً لتسليمها إلى أحد المحلات التجارية الكبرى بمحافظة القاهرة، تمهيداً لبيعها للمواطنين، على أنها صالحة للأكل، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة، لتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بإعدام شحنة الأسماك الفاسدة، لضمان عدم وصولها إلى المواطنين.