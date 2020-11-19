فصل لمحو الأمية في "دير العزب" بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
01:54 م | الخميس 19 نوفمبر 2020
لأول مرة في شمال الصعيد.. افتتاح فصل لمحو الأمية في دير العزب بالفيوم
افتتح عاشور أحمد عامري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، يرافقه سعد سيد أمين، مدير الفرع بالفيوم، اليوم الخميس، فصلاً لمحو الأمية داخل "دير العزب المقدس"، برئاسة "الأنبا إبرام"، مطران ورئيس أديرة الفيوم، وذلك لأول مرة في شمال الصعيد.
وقال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة محو الأمية إنّ هذا الفصل من الفصول المتميزة، كونه الأول من نوعه في شمال الصعيد داخل أحد الأديرة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على افتتاح الفصل بالتنسيق مع كل من الكنيسة المصرية والأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية، موضحاً أنّه من المقرر أن يتم قريباً، إطلاق مبادرة "مؤسسة بلا أمية"، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
في سياق متصل، شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومحافظة الفيوم، وجمعية "صلاح الدين الأيوبي" لتنمية المجتمع، يستهدف فتح 50 فصلاً لمحو الأمية بمراكز طامية والفيوم وسنورس.
واستقبل محافظ الفيوم رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، في وقت سابق اليوم، خلال زيارته للمحافظة، لتوقيع عدة بروتوكولات لمحو الأمية، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، وسعد سيد أمين، مدير فرع الهيئة بالفيوم.
وأشار الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية استعرض خلال اللقاء، خطة الهيئة بمحافظة الفيوم، كما تحدث عن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة وجامعة الفيوم، إيماناً بأهمية دور الجامعة فى المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، فضلاً عن المساهمة في القضايا القومية، وعلى رأسها قضية محو الأمية.
وأكد "الأنصاري" أنّ الدولة بكافة مؤسساتها تعمل جاهدة لمحو أمية أكبر عدد ممكن من الأميين، كهدف رئيسي لاستراتيجية الدولة "رؤية مصر 2030"، مشيداً بتجربة مشاركة الجامعات المصرية في محو الأمية.