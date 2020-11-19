فصل لمحو الأمية في "دير العزب" بالفيوم

افتتح عاشور أحمد عامري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، يرافقه سعد سيد أمين، مدير الفرع بالفيوم، اليوم الخميس، فصلاً لمحو الأمية داخل "دير العزب المقدس"، برئاسة "الأنبا إبرام"، مطران ورئيس أديرة الفيوم، وذلك لأول مرة في شمال الصعيد.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة محو الأمية إنّ هذا الفصل من الفصول المتميزة، كونه الأول من نوعه في شمال الصعيد داخل أحد الأديرة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على افتتاح الفصل بالتنسيق مع كل من الكنيسة المصرية والأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية، موضحاً أنّه من المقرر أن يتم قريباً، إطلاق مبادرة "مؤسسة بلا أمية"، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

في سياق متصل، شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومحافظة الفيوم، وجمعية "صلاح الدين الأيوبي" لتنمية المجتمع، يستهدف فتح 50 فصلاً لمحو الأمية بمراكز طامية والفيوم وسنورس.

واستقبل محافظ الفيوم رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، في وقت سابق اليوم، خلال زيارته للمحافظة، لتوقيع عدة بروتوكولات لمحو الأمية، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، وسعد سيد أمين، مدير فرع الهيئة بالفيوم.

وأشار الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية استعرض خلال اللقاء، خطة الهيئة بمحافظة الفيوم، كما تحدث عن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة وجامعة الفيوم، إيماناً بأهمية دور الجامعة فى المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، فضلاً عن المساهمة في القضايا القومية، وعلى رأسها قضية محو الأمية.

وأكد "الأنصاري" أنّ الدولة بكافة مؤسساتها تعمل جاهدة لمحو أمية أكبر عدد ممكن من الأميين، كهدف رئيسي لاستراتيجية الدولة "رؤية مصر 2030"، مشيداً بتجربة مشاركة الجامعات المصرية في محو الأمية.