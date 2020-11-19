إسكان اجتماعي وتطوير عشوائيات.. إنجازات الرئيس في قطاع الإسكان خلال 6 سنوات

6 سنوات هي المدة التي لاقت إنجازات ومشروعات تطويرية عدة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعدد من المجالات: "الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة والمخططة"، منذ عام 2014 حتى الآن.

أولا: مشروعات الإسكان الاجتماعي:

تقدم مشروعات الإسكان للشباب ومحدودي الدخل، وتم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجارى تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه.

أما مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذت:

- مشروعات الإسكان بالمدن الآتية: القاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، وجمصة، والنوبارية الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، وبرج العرب، وبور فؤاد، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة بسوهاج، والفيوم الجديدة، وقنا الجديدة، و15 مايو، والعبور، وأسوان الجديدة، ودمياط الجديدة.

- مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات الآتية: السويس، وشمال سيناء في "العريش، وبئر العبد، وحي السبيل، ونخل، والحسنة"، والشرقية "الحسينية، وأولاد صقر، وبلبيس، ومشتول السوق، وفاقوس، والقرين، وأبو كبير، وكفر صقر، وصان الحجر، والصالحية، وههيا، والزقازيق، والعصلوجي"، والقليوبية في "الخانكة، وشبين القناطر، وطوخ، والخصوص، وقليوب، وشبرا الخيمة"، وجنوب سيناء "طور سيناء، وأبو زنيمة، ونويبع"، وبورسعيد فب "الحرية، والسلام، والرسوة".

وبمحافظة الإسماعيلية في "المستقبل، والسماكين"، والأقصر في "الزينية، والدير، والشغب"، وبمدينة طيبة الجديدة، والمنيا في "ماقوسة، وسملوط، ومطاى، وملوى، والمطاهرة، وبني مزار"، وأسيوط في "أسيوط، وديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأبنوب، وأبو تيج، وساحل سليم، وصدفا، والفتح، والغنايم، ومنقباد"، والفيوم في "سنورس، والطامية، والفيوم، واطسا، وهوارة"، والبحيرة في "الدلنجات، وحوش عيسى، وبدر، ووادو النطرون، وكفر الدوار".

بجانب مشروعات الإسكان في محافظات المنوفية وكفر الشيخ وأسوان وبني سويف وسوهاج؛ وقنا والدقهلية والغربية والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد ودمياط.

ثانيا: مشروعات الإسكان "المتوسط، والفاخر":

- مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط: تم الإنتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيها، وجاري تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

- مشروع "جنة" للإسكان الفاخر: تم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 36248 وحدة أخرى، بتكلفة 14.5 مليار جنيه.

- مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط: تم الإنتهاء من تنفيذ 2232 وحدة بتكلفة 670 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 67696 وحدة أخرى بتكلفة 20.3 مليار جنيه.

ثالثا: ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والمناطق غير المخططة:

نفذت 165.958 ألف وحدة في 298 منطقة، طورت بتكلفة 41 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى في 59 منطقة، جاري تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه، كما طورت 53 منطقة غير مخططة، وجاري تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه.

رابعا: المدن الجديدة.

خامسا: مشروعات الطرق والمياه والمرافق والصرف الصحي.

سادسا: مشروعات أخرى تابعة لقطاع الإسكان.