غدًا.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس

تنطلق غدا، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم"، لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية "100 مليون صحة"، غدًا الأحد بعدد 391 مدرسة بنطاق المحافظة وذلك للكشف على 221330 طالب وطالبة.

حيث نوهت المحافظ إلى أن الحملة تستهدف فحص الطلاب من الصف الأول حتى السادس الابتدائي من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، حيث يتم تحويل الحالات الايجابية المصابة بأحد من هذه الأمراض إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج والمتابعة الدورية لتلك الحالات، منوهة الى أنه سيتم الدفع بعدد 30 فريق لفحص الطلاب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى 35 فريق سيقومون بفحص التلاميذ بمدارس الريف وذلك بالتعاون بين كلا من هيئة التأمين الصحي بدمياط ومديرية الصحة، حيث يضم الفريق الواحد٣ أفراد من طاقم التمريض ومسجلى البيانات.

هذا وقد أكدت عوض أن المبادرة تأتى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية والتوعية بأهمية التغذية السليمة وكيفية الحفاظ على صحة أبنائنا فى تلك المرحلة العمرية الهامة.