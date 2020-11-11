محافظ مطروح لطلاب المحافظة في الأكاديمية العربية: أنتم مستقبل التنمية

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الطلاب من أبناء مطروح على هامش زيارته للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الذين حصلوا على منح دراسية بكليات الأكاديمية هذا العام بالتعاون مع الأكاديمية والبنك المصرى الزراعى وعددهم 47 طالبًا وطالبة، على هامش زيارته للأكاديمية بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الزراعى.

وتحاور المحافظ مع طلاب مطروح، فى إحدى قاعات المؤتمرات بمقر الأكاديمية فى مدينة العلمين الجديدة، واطمأن عليهم، وحرص على تحفيزهم على مزيد من الاجتهاد والتفوق مع الإشادة بمستواهم العلمى.

وأكد محافظ مطروح أن الشباب هم أمل ومستقبل تنمية مطروح، مع تقديم الدعم والمساندة لهم وتذليل جميع العقبات والتواصل المستمر معهم خلال تلقيهم العلم بالأكاديمية، كصرح علمى وتعليمى يعتمد على أعلى معايير الجودة التعليمية بكلياتها المختلفة، مع ضرورة استغلال المنحة والفرص المتاحة من أجل مستقبل أفضل لهم ووطنهم.

وخلال اللقاء وجه طلاب مطروح بالأكاديمية الشكر لمحافظ مطروح على تلك الفرصة التعليمية وجهود المحافظة المبذولة مؤكدين بذل مزيد من الجهد ليكونوا على قدر الثقة التى وضعتها فيهم المحافظة.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقع، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون ثلاثيا مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الزراعى، ينص من خلاله على اختيار أول ١٠ طلاب من مطروح خريجى الأكاديمية العربية لتعينهم فى البنك الزراعى المصرى فى إطار مبادرة خلق تنمية مستدامة بمطروح والساحل الشمالى وسيوة من خلال تدريب الشباب وتأهيلهم فى مجال التنمية المختلفة خاصة الزراعية اعتمادا على أهمية التعليم والتدريب والاستعانة بهم خلال أجازة الصيف.