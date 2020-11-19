محافظ الإسكندرية يلتقي أهالي القباري لسماع مطالبهم داخل مقهى

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية، اليوم، بمنطقة القباري غرب المحافظة للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقى عدداً منهم في مقهى شعبي للاستماع إلى شكواهم.

واشتكى المواطنون من تعطيل حركة المرور بطريق شارع المكس الرئيسي بسبب تكدس سيارات النقل الثقيل المتعاملة مع ميناء الإسكندرية، بجانب مشكلات مرورية مماثلة بشارع الأمان وعدد من الشوارع الفرعية نتيجة عدم تمهيد الطريق.

وأوضح أهالي المنطقة أن أحد أسباب تكدس سيارات النقل الثقيل وتعطل حركة المرور يرجع إلى عدم فتح كافة أبواب الميناء أمام السيارات في تلك المنطقة والاعتماد على بوابة واحدة ما أدى إلى ارتباك متكرر بحركة السير في شارع المكس الرئيسي، كما طلب الأهالي عمل إشارات مرورية بعد وقوع حالات حوادث بالمنطقة.

ولفت "الشريف" إلى أن زيارة اليوم جاءت من أجل الاستماع لأهالي المنطقة، موضحا أنه سيجري إدراج الطريق ضمن خطة الرصف وتطوير الطرق، وتكليف مدير المرور بالإسكندرية بتفقد الطريق ودراسة تنفيذ وضع إشارات مرور حفاظا على أرواح المواطنين.

ووعد محافظ الإسكندرية الأهالي بتلبية طلباتهم في الملفات التي تختص بها المحافظة على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لدراسة حل المشكلات التي تدخل في اختصاصها.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع عدد من إشارات المرور بتقاطع مثلث الشركات بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي بالإضافة إلى تطوير الميدان، والبدء في تنفيذ حل لمشكلة صرف مياه الأمطار بالمنطقة، يأتي التطوير من قبل شركات اللجنة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، بتكلفة تصل إلى ملايين جنيه.

وخلال ذلك أثنى المحافظ على المشاركة المجتمعية لشركات البترول والتعاون الدائم مع المحافظة، لافتا إلى أن الشركات تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات، مشيرا إلى إنشاء منحدر لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار التي تتعرض لها المنطقة كل عام، وطالب بإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، ليجد المواطن تطورا ملموسا، والعمل على حل مشكلة بمنطقة سكنية مهمة تضم العديد من المصانع والشركات.