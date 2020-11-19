محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة تعديات على 20 فدانا من أملاك الدولة

قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية حملة إزالة مكبرة، اليوم، لتعديات على مساحة 20 فدانًا من أملاك الدولة بمنطقة عبدالقادر، بحضور اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه التعدي على حقوق الدولة، وكذا واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم، ومن يرغب ولديه الجدية في تقنين وضعه يتقدم بأوراقه للحي لعدم تعرضه للمساءلة القانونية.

وحذر "الشريف" من تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مشددًا على إزالة أية مخالفات على أراض أملاك الدولة في المهد لإعادة الانضباط للشارع السكندري، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعدين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.

وتفقد "الشريف" منطقة القباري، غرب المحافظة، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقى عددا منهم في أحد المقاهي الشعبية بالمنطقة للاستماع إلى شكواهم، وكان أبرزها تعطل حركة المرور بطريق شارع المكس الرئيسي بسبب تكدس سيارات النقل الثقيل المتعاملة مع ميناء الإسكندرية، بجانب مشكلات مرورية مماثلة بشارع الأمان وعدد من الشوارع الفرعية نتيجة وجود بعض الحفر في الطريق.

وأوضح أهالي المنطقة أن أحد أسباب تكدس سيارات النقل الثقيل وتعطل حركة المرور يرجع إلى عدم فتح كافة أبواب الميناء أمام السيارات في تلك المنطقة والاعتماد على بوابة واحدة ما أدى إلى ارتباك متكرر بحركة السير بشارع المكس الرئيسي، كما طلب الأهالي إنشاء إشارات مرورية بعد وقوع حوادث بالمنطقة، ووعد محافظ الإسكندرية الأهالي بتلبية طلباتهم في الملفات التي تختص بها المحافظة على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لدراسة حل المشكلات التي تدخل في اختصاصها.