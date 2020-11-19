 تطوير مركز الامتحانات الإلكترونية دعما للتحول الرقمي بجامعة طنطا

أجرى الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، زيارة ميدانية، اليوم، لأعمال تطوير وتجهيز مركز الامتحانات الإلكترونية بالمكتبة المركزية، رافقه خلالها أحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

أكد "عتمان" تجهيز مركز الامتحانات الإلكترونية طبقًا للمعايير الدولية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وآليات تحول الجامعات المصرية لجامعات ذكية، وتفقد خلال زيارته المكتبة المركزية والمكتبة السمع بصرية بالمجمع الطبى، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، مؤكدًا أن المكتبة المركزية مزودة بمجموعة من الخدمات الإلكترونية التى تتيح للمستخدمين الحصول على المعلومات بأسرع وقت وأقل جهد ومن أي مكان.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة تستعد لتأسيس فرع جديد لها فى دولة جيبوتي، لتلبية الاحتياجات التعليمية، وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الأشقاء في الدولة الأفريقية، وأشار إلى توقيع عقود شراكات علمية وبروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات السودانية، في إطار دعم الجهود التنموية فى القارة السمراء، خاصةً في مجال التعليم باعتباره قاطرة التنمية.

وأضاف "عتمان" أن وزارة التعليم العالي في دولة جيبوتي أعربت عن رغبتها في إقامة شراكة دائمة بين جامعتي طنطا وجيبوتي، والاستفادة من خبرة أساتذة وعلماء الجامعة، حيث تم توجيه دعوة لزيارة جيبوتي، لبحث مجالات التعاون الممكنة، وتأسيس أقسام جامعية في مختلف التخصصات، وتوفير المحتوى التدريبي باللغة العربية، لتدريسه للطلاب الناطقين بالعربية.

وتابع رئيس الجامعة بقوله: "نتحرك في جامعة طنطا في إطار دور مصر الرائد في أفريقيا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيماناً بمسؤليتنا تجاه الأشقاء الأفارقة، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات التعليم والبحث العلمي، لدعم تنمية قارتنا الغالية، كما نسعى بخطوات جادة لينطلق شعاع مصر الحضاري والتعليمي إلى القارة السمراء، بعد استعادة أم الدنيا دورها القيادي في أفريقيا".

من جهة أخرى، أعلنت جامعة طنطا، عن مشاركة الدكتور عبد الكريم جبل، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا، للمرة الأولى في المحاضرات المباشرة التي ينظمها معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور عبد الكريم جبل محاضرة مباشرة في الساعة الخامسة قبيل مغرب اليوم الخميس بعنوان : "العقل في مرآة التراث دراسة في فلسفة المعنى عند العرب" ، حيث يتناول فيها التصورات العربية الذهنية للعقل الإنساني ماهيته وظائفه وصفات قوتة وضعفه كما تعكسها مفردات اللغة الشريفة ، بما يبرهن على تمتع العقل العربى بقدر وافر من الحكمة، ويشارك في المحاضرة ‏ضيوف من كبار المتخصصين من معظم بلاد العالم العربي، فضلًا عن عموم المهتمين وذلك عبر قناة معهد المخطوطات العربية على قناة اليوتيوب.