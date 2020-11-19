رئيس جامعة طنطا: صحة الطلاب أولوية قصوى

تفقد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، كلية التربية النوعية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكان في استقباله الدكتور حمدى شعبان، عميد الكلية ووكيلها ومدير وحدة ضمان الجودة.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن هدف الجامعة هو الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم وكافة القائمين على العملية التعليمية من الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشار العدوى.

وشدد الدكتور عماد عتمان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية دون تهاون، من ارتداء الكمامات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وجميع المترددين على الكلية، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بجانب وضع مجموعة من اللوحات الإرشادية التي تتضمن قواعد الوقاية من فيروس كورونا، في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حمدى شعبان، عميد كلية التربية النوعية أن الكلية ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة حرارة الطلاب والتطهير والتعقيم المستمر داخل الكلية للمعامل والورش والمدرجات، وتقسيم الطلاب على أيام الأسبوع مع الالتزام بالحضور بالأعداد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف عميد كلية التربية النوعية، أن الدراسة منتظمة سواء وجها لوجه أو بنظام "التعليم الهجين"، مع الالتزام التام من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجداول الدراسية المعلنة.