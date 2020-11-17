رئيس جامعة طنطا: استراتيجية جديدة لتطوير المنشآت الطبية لمواكبة الزيادة

قال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة شكلت لجنة لإعداد استراتيجية لتطوير المنشآت الطبية بالمستشفيات الجامعية، تتضمن تطوير قطاع الطوارىء لخدمة المرضى فى محافظات الدلتا وإنشاء مراكز طبية جديدة فى مختلف التخصصات الطبية تقدم خدماتها بأسعار رمزية.

‏وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن اللجنة المشكلة تختص بإعداد التصور المستقبلي لامتداد المستشفيات الجامعية فى ضوء دليل إنجاز الأعمال بالمستشفيات الجامعية الذي يشمل المعايير والأسس والعالمية والمواصفات القياسية المصرية والعالمية، ودراسة الكفاءة والجودة للوضع القائم للمستشفيات وعمل تقييم مبدئى، ووضع دراسة تنفيذية مستقبلية لاستغلال الموارد المتاحة للجامعة.

وأضاف "عتمان" أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن وضع الخطة المستقبلية لمنشآت المستشفيات الجامعية للعشر سنوات القادمة وذلك لاستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد السكان وزائري المستشفيات الجامعية والتى تخدم محافظات الدلتا الخمس، مؤكدًا على الدعم والاهتمام الكبير الذي تولية الدولة لدعم المستشفيات الجامعية.

وتفقد القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، الأعمال الإنشائية بالمباني الجديدة (أ - ب - ج) للمدن الجامعية بمجمع الكليات بسبرباي، واشاد خلال جولته بمعدل الإنجاز وحسن سير العمل بالمواقع الإنشائية بالجامعة، والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية لضمان تقديم خدمة متميزة للطلاب، موضحًا أن المباني الثلاثة الجديدة تقع على مساحة 3 آلاف متر بطاقة استيعابية 2000 طالب.

من جهة أخرى، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وقال المحافظ إنه جاري تأهيل 62 ترعة بنطاق محافظة الغربية بطول 240 كيلو متر بتكلفة إجمالية قدرها 872 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين.

وأوضح المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري بالغربية أنه جاري تأهيل ترع هندسة ري طنطا وهندسة ري السنطة وعدداً من الترع في كل المراكز الإدارية بالمحافظة ومنها ترع أبو وافي بالمحلة، ترعه لرمانة ببشبيش، ترعه كفر متبول بقطور وصلة محلة روح بطنطا، وصلة أم عبد الله بكفر الزيات، سحيم النيلي بالسنطة، البدراوي بسمنود، وذلك تحت إشراف إدارات الري والمعهد القومي لبحوث إدارة المياه).