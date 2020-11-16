نائب رئيس جامعة طنطا: عيادات طبية لمجابهة كورونا بالكليات

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، ورئيس اللجنة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، توفير عيادات طبية بجميع كليات الجامعة للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أو المؤكدة أو المكتشفة بمعرفة الطبيب أو المنسقين من أمناء الكليات.

وشدد نائب رئيس جامعة طنطا، على توافر المستلزمات الخاصة بالنظافة والمطهرات والكواشف الحرارية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، إلى جانب المتابعة اليومية لرصد حالات الإصابة بالفيروس.

جاء ذلك عقب ترؤس الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة، لاجتماع منسقى اللجنة الاحترازية لكليات الجامعة، بحضور أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والدكتورة أماني أبوالعينين، مدير إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، والدكتورة فاطمة سالم.

وقام الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، بجولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الإنشائية بالمباني الجديدة للمدن الجامعية بمجمع الكليات بسبرباي.

وأشاد رئيس الجامعة خلال جولته بمعدل الإنجاز وحسن سير العمل بالمواقع الإنشائية بالجامعة، والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية لضمان تقديم خدمة متميزة للطلاب، موضحًا أن المباني الثلاثة الجديدة تقع على مساحة 3 آلاف متر بطاقة استيعابية 2000 طالب.

كما تفقّد الدكتور عماد عتمان الأعمال الإنشائية بالمبنى التعليمى للأنشطة الطلابية الجديد بكلية الآداب، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، مشيراً إلى أن المنشآت الجديدة تأتي في إطار الخطة التي تتبناها جامعة طنطا في سبيل الارتقاء بالبنية التحتية وتطوير منشآتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية.