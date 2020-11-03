لجنة خبراء الري تنتهي من بحث منهجية مفاوضات السد الإثيوبي

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن لجنة الخبراء القانونية والفنية، المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الـ3 "مصر، السودان، إثيوبيا"، أنهت اليوم اجتماعاتها، التي استمرت على مدار يومين، بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة المقبلة، ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة، إلى أنه اتفقت الدول الثلاث، على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري من الدول الثلاث، والمقررعقده غدا الأربعاء.

وأعلن السودان أنّه اقترح خلال الاجتماع الوزاري أول أمس، تغيير المسار السابق للمفاوضات، بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي أثناء المباحثات، وتوافقت الدول على هذا التغيير.

وتأتي الاجتماعات في إطار مخرجات الاجتماع السداسي في 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، للتباحث بهدف إعادة إطلاق المفاوضات بشأن السد الإثيوبي.

وطرح الوفود من الدول الثلاث، رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات في جولتها الحالية، المقرر أن تستمر حتى غدا الأربعاء.

وأكدت مصر خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، بالتوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمّن مصالحها المائية.

وأكدت مصادر معنية بملف مياه النيل، أنّ المفاوضات الحالية تواجه عددا من التحديات التي تشكل معوقات لنجاح المفاوضات التي دعت إليها جنوب أفريقيا، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها صعوبة الاتفاق على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول في 2015.

والتنسيق الدقيق وتبادل المعلومات، بشأن تشغيل السدود المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، ما قد يؤدي إلى مشكلات فنية كبيرة، في ظل غياب آلية مُحكمة وسريعة ومواكبة للتنسيق، وتبادل المعلومات بين الجانبين.