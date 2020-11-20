3 حوادث للأتوبيس المدرسي في 21 يوما.. والتلميذ الضحية

على مدار الـ 3 أسابيع الأخيرة من العام الدراسي الحالي والاستثنائي تكررت حوادث الأتوبيس المدرسي التابع للمدارس الخاصة والدولية، مثلما تتكرر سنويًا كل عام دراسي، إما بسبب السرعة الزائدة، أو اختلال عجلة القيادة من يد السائق، أو أسباب أخرى متعددة، ولكن في النهاية يكون الطالب هو الضحية.

حادث مدينة نصر

في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أنقذت العناية الإلهية شابين من الموت المحقق حيث كانا يقفان على أحد الأرصفة في شارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر، وتحديدًا أمام مدرسة المنهل الشهيرة، حيث انقلب أتوبيس مدرسي خال من الطلاب أمامهم تمامًا، حيث كان السائق يقود الأتوبيس المدرسي بسرعة زائدة، وكانت نتيجة الحادث إصابة السائق مع تهشم سيارتين ملاكي متوقفتين على جانب الطريق في نفس مكان الحادث.

حادث الرماية

اصطدم أتوبيس مدرسة الإبداع الدولية التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، بعمود إنارة بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق، صباح أول أمس الأربعاء، حيث كان الأتوبيس يحمل التلاميذ إلى مدرستهم، وعلى إثر ذلك الحادث يُصاب 14 طالبًا ومشرفان وسائق الأتوبيس، وتم نقل المصابين على الفور عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الهرم، وكانت غالبية الإصابات سطحية وكدمات بأماكن متفرقة من الجسد، ماعدا المشرفة حالتها خطرة، وتم وضعها تحت الملاحظة داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.

حادث الرحلة المدرسية

وفي صباح أمس الخميس، انقلب اتوبيس مدرسي كان يحمل مجموعة من الطلاب قادمين من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، من أجل زيارة المعالم الأثرية بالقاهرة، وانقلب في طريق الاوتوستراد بالمعادي، وأصيب على إثر الحادث طالبين تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي.

وكان سبب الحادث عقب كشف المعاينة، أنه أثناء سير الأتوبيس فوجئ بكسر في عمود "الكردان" والذي نتج عنه عدم موجود فرامل مع اختلال عجلة القيادة، مما أدى في النهاية إلى انقلاب الأتوبيس.