الصحة: 17 إصابة في حادث أتوبيس المدرسة الخاصة بالرماية

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، الحصيلة النهائية لعدد إصابات حادث أتوبيس المدرسة الخاصة الذي وقع صباح اليوم في منطقة الهرم.

وأشار المصدر لـ"الوطن" أن عدد الإصابات بلغ 17 إصابة ما بين 15 إصابة لطلاب وإصابتين للسائق والمشرفة الخاصة بالأتوبيس.

وتابع: "الإصابات تتراوح بين كدمات وردود وجروح في الوجه، وتم نقلهم لمستشفى الهرم لمزيد من المتابعة والرعاية الصحية".

يذكر أن مصدر بوزارة التربية والتعليم، قال لـ"الوطن"، إن حادث أتوبيس المدرسة الخاصة الذي وقع صباح اليوم في منقطة الهرم، كان بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى للاصطدام بعمود إنارة والرصيف.

وأضاف بأن وزارة التعليم تتابع مع الصحة، تفاصيل إصابات الطلاب ووضعهم الصحي في مستشفى الهرم، فضلا عن متابعتها مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة لوقائع الوضع الحالي".

وأكد مصادر أمنية، إن مباحث الجيزة تحفظت على سائق أتوبيس مدرسة خاصة للغات عقب انقلاب الأتوبيس في نزلة الرماية، وإصابة التلاميذ والمشرفة.

وأوضحت المصادر، أنه جرى التحفظ على سائق الأتوبيس في قسم شرطة الهرم، لاستجوابه بشأن الحادث وأسباب حدوثه، وتبين أن إصابته سطحية كما أصيب عدد من التلاميذ بإصابات سطحية وكدمات متفرقة.

وتابعت المصادر بأن سيارة الإسعاف نقلت جميع التلاميذ والمشرفة إلى مستشفى الهرم بعد الحادث، وتبين أن إصابات التلاميذ عبارة عن كدمات في مختلف أنحاء الجسد، بينما إصابة المشرفة أكثر خطورة لكن حالتها الصحية مستقرة.