عم الطفل "ياسين" أصغر مصابي أتوبيس المدرسة بالهرم: الخياطة استمرت 12 ساعة

قال أحمد سيد، عم الطفل ياسين سامح سيد، أصغر مصاب فى حادث أتوبيس الهرم أمس، إن حالة الطفل أصبحت مستقرة بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة، موضحاً أن التشخيص الطبي كشف عن أنه يعاني من كسور في الوجه، وأن عملية خياطة بعض الجروح نتيجة الحادث استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وأضاف "سيد" لـ"الوطن": "ياسين في كي جي 2، وهو أصغر طفل كان موجود في الأتوبيس، وفطر الصبح وكان رايح مدرسته زي كل يوم، لكن حصل اللي حصل".

وتابع: "للأسف حالته كانت صعبة بعد الحادث خاصة أن الجروح والإصابات طالت أجزاء من بطنه وصدره وجفن العين والرأس، بس ربنا لطف وحصل خير وتحسنت حالته خلال الساعات اللي فاتت، وكلنا بندعيله يقوم بالسلام ويرجع لضحكته من تاني".

إحالة السائق للطب الشرعي لتحليل المخدرات

وكانت النيابة العامة أحالت سائق أتوبيس مدرسة كرييتف للغات إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان تعاطيه المخدرات أم لا، بعد حادث إصابة 14 تلميذًا ومشرفتي الباص خلال اصطدام الأتوبيس في عامود إنارة بالقرب من ميدان الرماية.

وأضافت المصادر أن معاينة النيابة العامة بينت انحراف عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس عند نزلة الرماية، واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق، فهشمت مقدمة الأتوبيس وتعرض الزجاج الأمامي للكسر، وأن جميع مستقلي الأتوبيس وعددهم 14 تلميذا ومشرفة أصيبوا بإصابات سطحية، عبارة عن كدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد، ونقلوا على أثرها إلى مستشفى الهرم لتلقي الإسعافات داخل مستشفى الهرم.

وقال السائق في تحقيقات النيابة إن عجلة القيادة انحرفت في يده بسبب عطل فني في الأتوبيس بشكل مفاجئ، وأنه نجح في السيطرة على الباص قبل انقلابه، واصطدم بعامود إنارة أثناء محاولته مفاداة سيارة كانت أمامه، وأنه حاول مرارًا السيطرة على الأتوبيس حتى لا ينقلب وتكون الخسائر كبيرة للتلاميذ".

ومن جانبه، وجه نقيب المعلمين خلف الزناتي، بتحرك عاجل من محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، وأعضاء اللجان النقابية بالهرم وأوسيم، لتقديم كل الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمة المصابة وأسرتها فورا.

المعلمين تكلف الشؤون القانونية بمتابعة تحقيقات الحادث وتحليل مخدرات للسائق

وأشارت النقابة إلى أنه تم تكليف الشؤون القانونية بمتابعة تحقيقات الحادث، خاصة تحليل المخدرات الذي أجرى للسائق للتأكد من عدم تعاطيه أي مواد مخدرة والحفاظ على حقوق المعلمة القانونية.

"القباج": كشف تعاطي مخدرات لـ262 ألفا و626 موظفا بالجهاز الإداري للدولة

ومن جانبها، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، عمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

وأكدت "القباج" أن اللجنة كشفت على 76 ألفًا و114 موظفًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، "ليصبح إجمالي عدد العاملين الذين خضعوا للكشف منذ بداية تنفيذ الحملات في مارس 2019، حتى نهاية أكتوبر الماضي، 262 ألفًا و626 موظفًا في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات".