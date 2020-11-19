ردًا على عمر كمال وحمو بيكا.. لورديانا تطلق تحدي رقص على "انتي معلمة"

تحدت الراقصة البرازيلية لورديانا، عمر كمال وحمو بيكا، بعد استبعادها من كليب "انتي معلمة".

وأطلقت لورديانا تحدي الرقص عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" على أغنية "انتي معلمة".

وكتبت لورديانا: "شارك في تحدي انتي معلمة مع أصحابك، أنت حر في تصميم رقصة خاصة أو اتباع نفس خطواتي، سأنشر أفضل العروض أفضل الرقصات عبر الاستوري الخاص بانستجرام أريد أن أرى كل البنات معلمة.. بحبكم جميعا".

وهاجمت الراقصة البرازيلية لورديانا، حمو بيكا وعمر كمال، بعد استبعادها من كليب "أنتي معلمة"، الذي طرح منذ أيام.

وقالت "لورديانا" في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنّها فوجئت بالاستغناء عنها؛ إذ كان من المُقرر الشروع في تصوير الكليب خلال أيام، مضيفة: "بعدما انتهيت من تصوير البرومو، ولاقي نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، وقبل بدء تصوير الكليب أخبروني بأنه هناك أزمة لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتأكيد مجرد حجة".

وتابعت: "ظلّ صُنّاع الكليب يخبروني بحج مختلفة من آنٍ لآخر، بأن مُشاركتي في الأغنية قد توقفت"، مضيفة: "عادي.. معنديش مشكلة.. مش محتاجة منهم حاجة أصلا".

وكان مغني المهرجانات عمر كمال، أعلن طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، بحسب قوله.

وكتب "كمال" عبر حسابه بـ"انستجرام": "استجابة ليكم، هنزل أغنية انتي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".