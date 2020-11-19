"مياه سوهاج": إنفاق 5 مليارات جنيه بمشروعات الصرف والشرب

قال اللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن حجم الاستثمارات في قطاعي المياه والصرف الصحي، تخطي حاجز 5 مليارات جنيه، معددًا المشروعات التي جرى إنشائها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها محطات المياه في "شطورة" بطهطا ومحطة "سكساكه" بمركز طما ومحطة أولاد سالم بمنطقة دار السلام على نهر النيل، بالإضافة إلى محطات أخرى لمعالجة الحديد والمنجنيز مثل محطة "المرمر" وبعض المحطات الأخرى.

وأضاف "بدري"، خلال تقرير ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجال الصرف الصحي، شهد افتتاح وتشغيل العديد من المحطات الخاصة بالصرف الصحي في عموم المحافظة، موضحًا أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في مجال المياه والصرف الصحي، يجري على مراحل وأن المرحلة الأولي منه شهدت إنفاق 50 مليون جنيه بقطاع المياه لمد الشبكات وحفر مجموعة من الأبار، كما تم إنفاق أكثر من 700 مليون جنيه في 8 قرى، بينهم 4 في مركز سوهاج و4 في مركز المراغة.

وأكد أن المرحلة الثانية، شهدت إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي، وفي المرحلة الثالثة ستتكلف عمليات البناء والتشييد107 مليون جنيه مياه، مشيرا إلى تخصيص 200 مليون جنيه لمبادرة "حياة كريمة" ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ شبكات وخطوط ومحطات رفع في مركز طهطا والشيخ رحومه والصفيحة، وفي المرحلة الثانية من المبادرة تم تخصيص 107 ملايين جنيه لمد شبكات المياه للقرى الأكثر احتياجا والمخططه ضمن المبادرة نفسها.

وتابع: "فيه مشروع تاني في طما تبع المعونة الأمريكية هيتكلف حوالي 80 مليون جنيه، مع استكمال مشروع في قرية الكولا خصص له 60 مليون جنيه بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من قبل وبلغ 40 مليون جنيه، بخلاف وجود حزمة أخرى من المشروعات تم ضخها في محافظة سوهاج".