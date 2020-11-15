انطلاق قافلة طبية بمركز أخميم في سوهاج

أطلقت مؤسسة تروس مصر للتنمية، قافلة طبية إلى قرية الكولة بمركز أخميم محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، وضمت القافلة عددا من التخصصات الطبية للمساهمة في إجراء الكشف الطبي على أهالي القرية وتقديم العلاج اللازم والمناسب لهم، واتخاذ ما يلزم لتخفيف الألم عنهم، حيث سعت القافلة لخدمة أكثر من 2000 نسمة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حاتم خاطر مؤسس برنامج "تناغم - للخروج من الفقر"، أطلقنا القافلة لخدمة أهالي مركز أخميم عمومًا وقرية الكولة خصوصًا، وذلك تقديرًا من المؤسسة لحاجة مواطني المركز لها وللمزيد من الخدمات الطبية، والتي بدورها تسهم في تخفيف الضغوط على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، إضافة إلى مساهمتها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان.

"تروس مصر" تطلق قافلة طبية لأهالي الكولة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج

وأضاف "خاطر" أن القافلة الطبية ضمت عددا كبير من التخصصات الطبية منها، وأن هذه القافلة بمثابة شُكر ورد الجميل لعمدة القرية الراحل فؤاد جابر، إعلاء لقيمة الوفاء لرجل أفنى حياته في خدمتهم وكان سببًا في تحقيق حلمهم بإدخال الصرف الصحي للقرية والذي تبلغ تكلفة تنفيذه 120 مليون جنية وجاري تنفيذه حاليًا، وكان من الداعمين له، كما تطوع بتوليه رئاسة اللجنة المجتمعية لأهالي الكولة، إضافة إلى حرصه على المساهمة في دعم مشروعات المؤسسة الرامية لتطوير البنية التحتية.

وتأتي هذه القافلة في الوقت الذي تواصل فيه مؤسسة تروس مصر للتنمية، العمل على تنفيذ مشروع تناغم بمركز أخميم، وهو أول مشروع تنمية مستدامة متكامل، يعمل وفق خطة استراتيجية عرضية تتضمن كافة المحاور التي تتعلق ببيئة وسلوك وثقافة الإنسان، والمتمثلة في 32 محور متوازي، وتتكامل جميعها للمساهمة في تحسين جودة حياة الفرد، وتحقيقًا لشعار المشروع "تناغم.. للخروج من الفقر" والذي يهدف لخدمة أكثر من 500 ألف مستفيد منذ إطلاقه رسميًا في 2017، والمقرر إطلاقه في عدد من المحافظات كمرحلة ثانية، حيث تقرر تطبيق المشروع في محافظات قنا، الفيوم، والإسكندرية ومدينة الصف.