رنا سماحة تقدم مفاجأة في كليب "أوبا" مع بتول عرفة

رنا سماحة تقدم مفاجأة في كليب "أوبا" مع بتول عرفة
كتب:
محمود الرفاعى
08:28 م | الخميس 19 نوفمبر 2020
رنا سماحة
طرحت منذ ساعات قليل الفنانة رنا سماحة أحدث كليباتها الغنائية "أوبا" عبر موقع "يوتيوب" الذي يحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، والذي تتعاون فيه للمرة الثانية مع لايف ستايلز ستديوز، بعد فيديو كليب "أميرة الحب".
وحرصت بتول عرفة على إظهار جوانب مختلفة عن شخصية رنا سماحة داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية، حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية، تتلائم مع فكرة الكليب التي تقص حقيقة طريفة عن فتاة تتلقى رسالة فيديو من شاب يقول لها إنه يحبها فتشعر بسعادة كبيرة ليتبين أن الرسالة قد وصلت عن طريق الخطأ في نهاية الفيديو.
وكانت من أبرز مفاجأت الفيديو كليب الذي أصبح علامة فارقة في حياة رنا سماحة، هو المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب، والذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير، حيث فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني.
"أوبا" من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج بتول عرفة.