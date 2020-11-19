رنا سماحة تقدم مفاجأة في كليب "أوبا" مع بتول عرفة

طرحت منذ ساعات قليل الفنانة رنا سماحة أحدث كليباتها الغنائية "أوبا" عبر موقع "يوتيوب" الذي يحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، والذي تتعاون فيه للمرة الثانية مع لايف ستايلز ستديوز، بعد فيديو كليب "أميرة الحب".

وحرصت بتول عرفة على إظهار جوانب مختلفة عن شخصية رنا سماحة داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية، حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية، تتلائم مع فكرة الكليب التي تقص حقيقة طريفة عن فتاة تتلقى رسالة فيديو من شاب يقول لها إنه يحبها فتشعر بسعادة كبيرة ليتبين أن الرسالة قد وصلت عن طريق الخطأ في نهاية الفيديو.

وكانت من أبرز مفاجأت الفيديو كليب الذي أصبح علامة فارقة في حياة رنا سماحة، هو المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب، والذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير، حيث فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني.

"أوبا" من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج بتول عرفة.