4 يسرقون شيكات بالإكراه من رجل أعمال بالقليوبية: "واحد منهم شغال عنده"

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مدير شركة لتجارة الحديد - مقيم بدائرة المركز ) أنَّه في أثناء قيادته سيارته الملاكي بدائرة المركز وبحوزته (مبلغ مالي، 32 شيكا مستحقة الدفع للشركة بإجمالى مبلغ 7 ملايين جنيه خاصين بالشركة عمله) تفاجأ بمجهولان يستقلان دراجة نارية "دون لوحات معدنية" بحوزة أحدهما فرد خرطوش أجبراه على التوقف والاستيلاء منه على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي والشيكات وهربا.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم (4 أشخاص أحدهم يعمل بذات الشركة محل عمل المجنى عليه، جميعهم مقيمين بدائرة المركز – لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظراً لعمله بذات الشركة محل عمل المجني عليه وعلمه بتحصيله مبالغ مالية وشيكات في نهاية كل أسبوع عقد العزم على سرقته واستعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة نظير اقتسامهم متحصلات السرقة فيما بينهم، وتمّ بإرشاد المتهمين ضبط (المبلغ المالى، والشيكات، وكذا السلاح الناري والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة).