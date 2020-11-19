لقاح الإنفلونزا الموسمية بـ50 جنيها في جميع مكاتب صحة المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية، رباعي التكافؤ بجميع مراكز المحافظة، ضمن الخطة الوقائية التي تتبناها وزارة الصحة لمواجهة فيروس الانفلونزا الموسمية، ومكافحة انتشار أمراض الشتاء.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح له، اليوم، إن المحافظ اللواء أسامة القاضي، وجّه إلى توفير اللقاح بجميع مكاتب الصحة في المراكز التسعة، بعد أن كان مقررا توفيرها في أربعة مكاتب فقط، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتورعماد مهني مدير إدارة التطعيمات أنه تم توفير التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية 2021 للمواطنين من أبناء المحافظة للفئة العمرية من سن 6 أشهر فيما يليها من الفئات العمرية، بسعر خمسون جنيها للقاح الواحد.

من جهة أخرى، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 140 ألف و 389 طلبا للتصالح على مخالفات البناء، مؤكدا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.