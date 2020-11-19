افتتاح معامل "برنامج المعلم الخاص" و"وحدة إرشاد الطفولة" بجامعة المنيا

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، معامل برنامج المعلم الخاص، بكلية التربية للطفولة المبكرة، اليوم، المعنية بتدريب وتأهيل طالبات برنامج المعلم الخاص للتعامل الأمثل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، لمساعدتهم في تخطي إعاقتهم، بالإضافة إلى افتتاح وحدة إرشاد الطفولة التابعة لقسم العلوم النفسية.

رافق رئيس الجامعة خلال افتتاحه وتفقده للمعامل، الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور نبيل الجباس، مدير برنامج المعلم الخاص، والدكتورة سلوى عبد السلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء رشاد رئيس قسم العلوم النفسية ومديرة وحدة إرشاد الطفولة بالكلية.

تفقد رئيس الجامعة معامل برنامج المعلم الخاص التي تضم 6 معامل وتتبعها أربعة قاعات تدريس تشمل "معملان للتكامل الحسي، تضم أجهزة تعمل على تحسين الإعاقة البصرية بمختلف درجاتها بالشكل الذي يسمح لهم بالتعايش، إضافة إلى قاعة العلاج الوظيفي، وقاعة القياس السمعي، وقاعة للمكفوفين، وغرفة مصادر التعليم، وتحتوي تلك المعامل على أجهزة قياس سمعية، وأجهزة للتكامل الحسي، وأجهزة توازن، وسبورات ذكية، وآلات متخصصة للكتابة بطريقة "بريل".

وتضم أيضا العديد من الأجهزة التي يقوم بالتدريب عليها أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكلية، من أجل تدريب وتأهيل الطالبات للتعامل مع مختلف فئات الإعاقات لدى الأطفال، ومن ثمَ تأهيلهم للعمل والتدريب في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وروضات الطفل.