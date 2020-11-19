صندوق تحيا مصر: هنكسر الرقم القياسي الهولندي بكرة بـ462 شاحنة تبرع

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه ومع نهاية الشهر الماضي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود الصندوق استعدادا لبدء فصل الشتاء، وتم في أقصر وقت تجميع أكبر قافلة إنسانية لمحافظات الجمهورية: "كان عيننا من أول لحظة على موسوعة جينيس، وكنا محتاجين دائما نثبت لكل المساهمين المؤمنين بصندوق تحيا مصر إننا قد الثقة".

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أنه تم تحقيق رقمين قياسيين جدد، حيث أنه ولأول مرة يتم تسجيل وجود أكبر قافلة تم التبرع بها تحتوي على الدواجن والمواد الغذائية على مستوى العالم، وغدا، سيتم تنظيم أطول مسيرة في العالم بشاحنات التبرع بطول يتعدى 3 كيلو متر في مسيرتهم لـ27 محافظة، بواقع 462 شاحنة: "هنكسر الرقم القياسي الهولندي اللي كان بواقع 416 شاحنة".

وأوضح أن الصندوق دائما يحظى بشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الأسر المستهدفة بدعم الصندوق، بالإضافة إلى كل منظمات المجتمع المدني التي تعمل على مستوى الجمهورية، حيث إن القافلة الإنسانية تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن و13 منظمة مجتمع مدني، كلا منهم له قاعدة بيانات يتم خلالها مطابقة البيانات الخاصة بالمحتاجين، كما يتم الاستناد أيضا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمتضمن لـ1000 قرية هم الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية.

وأكد أن كافة تلك البيانات تشكل قاعده بيانات مستهدفة توفر كل ما يتعلق بالدعم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية، وهي النماذج التي تم عرضها اليوم، في المعرض المقام بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن القافلة التي تم إطلاقها اليوم وغدا تتعدي قيمتها المليار جنيه وتم التبرع بها للمواطنين، ودائما ما يرفع الصندوق سقف الطموحات للوصول لكل من يستحق لدعم الصندوق بأفضل خدمة ممكنة، واليوم تم التبرع بـ1500 جهاز للغسيل الكلوي و500 حضانة: "إحنا مش بس بنوفر المنتج أو الخدمة للأسرة الأولى للرعاية، ولكن يشترط تقديم ذلك بأفضل خدمة ممكنة لتقديم الخدمة للمواطنين".