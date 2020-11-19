مصرع مزارع وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة النارية بملوي

لقي مزارع مصرعه وأصيب شقيقه،اليوم، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية البراجيل، التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفي العام.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغ من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفي ملوي العام، بوصول كلا من "علي.خ" 25 عامًا، مزارع جثة، هامدة وشقيقه "محمود" 40 عامًا فلاح مصابا بطلقات نارية بأماكن متفرقة من جسده.

تبين من تحريات البحث الجنائي، برئاسة العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا أن المجني عليه وشقيقه تشاجرا مع آخرين بقرية البراجيل ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة شقيقه بأعيرة نارية وتم ضبط الجناة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1846 أحوال مركز شرطة ملوي لسنة 2020 وتولت النيابة العامة التحقيق.