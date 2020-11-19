المعارضة التركية: إنفاق 161 مليون ليرة على حماية أردوغان في 7 أشهر

أكد نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين، علي ماهر باشارير، أن إنفاق إدارة الحماية الرئاسية للأشهر السبعة الأولى بلغ 161 مليون ليرة تركية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها تركيا، مع انهيار سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وقال باشارير، في تصريحات له بالبرلمان التركي، إن "المسافة بين القصر الرئاسي والبرلمان 5 كيلو مترات فقط، في حين بلغت تكلفة خروج الرئيس رجب طيب أردوغان من القصر إلى البرلمان 5 ملايين ليرة"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضاف: "هناك قصر به 1100 غرفة، وقصر في مرمريس، وقصر في أخلاط، وأردوغان قرر بناء قصر في قبرص، هل أنت رئيس أم مقاول قصور؟ لقد فعلت ما فعلته في تركيا، فعلى الأقل لا تنفق أموال الشعب في قبرص الشمالية، بأموال مَن تبني قصرًا في قبرص؟! بأموال من تدفع ديون الصومال لصندوق النقد الدولي؟!".

وعلى الرغم من التغييرات الاقتصادية التي أقرها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين وزير جديد للمالية، وهو لطفي علوان، ومحافظ جديد للبنك المركزي التركي، ناجي أغبال، عادت الليرة للانهيار أمام الدولار مجددًا، لتفقد استقرارها الذي حققته طوال الأسبوع الماضي، عقب استقالة صهر الرئيس بيرات البيرق من منصبه كوزير للخزانة والمالية عبر حسابه على "إنستجرام".

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، إن "أردوغان هو المسؤول الأول عن الوضع السيئ في البلاد".

وتعليقاً على استقالة صهر الرئيس من منصب وزير المالية والخزانة، قال "باباجان"، بحسب ما ذكرت العربية: "من هو المسؤول عن هذه الأخطاء؟ من أعطى أقاربه هذا المنصب الحساس؟ من الذي جلب النظام الرئاسي وأصبح يتحكم بالوزراء وبرئيس البنك المركزي كيفما يشاء، نعم إنه هو أردوغان ذاته".

كما أكد السياسي المعارض في تصريحات صحفية، الخميس، أن النظام الرئاسي أفلس تماماً "لم يعد للوزراء ورئيس البنك المركزي أي تأثير بسبب هذا النظام، السلطة بأكملها في يد شخص واحد، بدون تعليماته لا يستطيعون أن يتحركوا من أماكنهم، نحن نقول عن وزراء ولكنهم في الحقيقة هم مجرد كادر يتكلم بلسان أردوغان".