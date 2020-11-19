عاجل.. أمطار رعدية غزيرة تضرب مطروح والسلوم والساحل الشمالي

شهدت مدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم، أمطار رعدية غزيرة، منذ قليل، هطلت على جميع الأحياء والقرى التابعة لها، وامتدت إلى مناطق الساحل الشمالى، ونتج عنها غرق الطرق الفرعية والسريعة التى تربط بين مطروح والسلوم.

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حالة الطوارىء، ووجّه إلى إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار والسيول، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح، وغرفة عمليات بكل مجلس مدينة، مع تطهير مخرات السيول، وإستقبال شكاوى وإستفسارات المواطنين، فى ظل موجة الطقس السىء التى تتعرض لها المحافظة.