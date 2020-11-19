"الأرصاد": كتلة هوائية باردة تتسبب في هطول أمطار ويجب ارتداء الشتوي

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد منخفض جوي يؤثر على البحر المتوسط ويصاحبه كتلة هوائية باردة من جنوب أوروبا، تسببت في تكاثر السحب وسقوط الأمطار من اليوم حتى السبت، حيث أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر اليوم الخميس.

أما الجمعة متوقع أن تتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتسقط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر، على أن تشهد القاهرة الكبرى غدا الجمعة، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة.

والسبت تسقط أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، على أن تسقط خفيفة على مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

موعد تحسن الأحوال الأجوية

وتوقعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثها لـ"الوطن" أنه يحدث تحسن في الأحوال الجوية من يوم الأحد المقبل.

نصائح للمواطنين وقت عدم استقرار الأحوال الجوية

ونصحت "شاكر المواطنين من اليوم حتى السبت المقبل بمتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية خاصة ليلا، والبعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وقت هطول الأمطار لتجنب الصعق الكهربائي ، بالإضافة لضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار لتجنب حوادث الطرق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في بيان لها عدم استقرار الأحوال الجوية والطقس الثلاثة أيام المقبلة بدءا من اليوم حتى السبت المقبل، مؤكدة على توقعات بسقوط الأمطار في محافظات مختلفة.