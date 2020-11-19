مصدر: زوجة صلاح لم تخضع للمسحة الثانية وشقيقه لم يقطع إجازة شهر العسل

نفى مصدر مقرب من أسرة اللاعب الدولى محمد صلاح، ما تردد بشأن نتيجة المسحة الثانية الخاصة بزوجة اللاعب، بأنها جاءت ايجابية، وقطع شقيقه "ناصر" إجازة شهر العسل عائدًا للقرية بسبب فيروس كورونا.

وأوضح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، في تصريح له، اليوم، أن زوجة اللاعب الدولي محمد صلاح، لم تخضع للمسحة الثانية، وتخضع حاليا للعزل بمحل إقامتها في التجمع الخامس بالقاهرة ويتم علاجها وفقا للبروتوكول الخاص بوزارة الصحية، مؤكدا ان حالتها الصحية مستقرة، وجميع أفراد الأسرة حالتهم الصحية جيدة، وتبين سلبية مسحتهم وعدم إصابتهم بالفيروس ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

وفيما يخص "ناصر" شقيق اللاعب الدولي محمد صلاح، أكد المصدر، أنه لم يقطع إجازة شهر العسل هو وعروسه، كما تردد في بعض وسائل الإعلام، ولكن الإجازة انقضت وقرر العودة لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عن اللاعب وأسرته.

وفي وقت سابق تبين إصابة " ماجي" زوجة اللاعب الدولي محمد صلاح، بفيروس كورونا، وتم عزلها صحيا في فيلا محل إقامتها بالتجمع في القاهرة، وأوضح مصدر مقرب من أسرة اللاعب طلب عدم الكشف عن اسمه، أن زوجة اللاعب لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا، وإن كانت نتيجة المسحة إيجابية، وهي حاليا في عزل عن الأسرة، وأن ابنتيها مكة وكيان بخير، وجميع أفراد الأسرة بخير وتم عزلها في التجمع بالقاهرة، ولم تسافر إلى زوجها في الجونة.