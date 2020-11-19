أستاذ طب: الأسبرين لا يقي من كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الأسبرين لا يحمي من الإصابة من كورونا أو علاجه بمفرده دون الاعتماد على أدوية أخرى، لافتا إلى أن علاجه يتطلب وجود نوع من المضادات والأدوية أو اللقاحات لمكافحته سواء كان في الحماية من الإصابة أو العلاج.

وأوضح في لـ"الوطن"، أن الأسبرين ضمن البروتوكول العلاجي للمرض، خاصة وأنه يسهم في منع تجلط الدم، وغالبية البروتوكلات المعتمدة للمساهمة في العلاج بالمرض مزودة الأسبرين.

وأضاف رئيس قسم المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك أعراض يدى بدأت ترصدها المصابين وتسجلها، تتمثل في ضعف في حاسة الشم والتذوق، بالإضافة إلى وجود آلام في البطن مع شعور بالقيء، بجانب الحالات القديمة المعروفة من قبل.

و تابع أن البروتوكولات العلاجية المستخدمة في المستشفيات المختلفة يتم توثيقها بناء على حالة المريض.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامات في المناطق المختلفة خاصة المزدحمة، وكذلك ترك مسافة لا تقل عن مترو تصف في الأماكن العامة، فضلا عن الاهتمام بالطعام الصحي والخضروات والفواكه.