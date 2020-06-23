استشاري أمراض قلب يحذر من تناول "الأسبرين" بشراهة: لا يقي من كورونا

قال الدكتور أحمد رفعت، استشاري أمراض القلب، إن الدارسات الحديثة المتعلقة بمصابي فيروس كورونا حول العالم أثبتت أن الأكثر عرضة للإصابة به مرضى الضغط المرتفع والذين يعانون من مرض السكري بشكل غير منتظم.

وأضاف "رفعت" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، ويقدمه كل من سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن هناك بعض الأشخاص الأصحاء يلجؤون لتناول المسكنات "أسبرين" بشراهة بحجة كونه إجراء احترازي لعدم الإصابة بفيروس كورونا، وأغلبهم كبار السن، موضحا أن تناول المسكنات بتلك الطريقة من شأنه التسبب في الإصابة بنزيف بالمعدة وفي حال الاستمرار يؤدي إلى تآكل المعدة والإصابة بالقرحة، ولا يوجد توصيات من قبل منظمة الصحة العالمية أو منظمات القلب الأوروبية والأمريكية باستخدامها.

وأكد أنه بالنسبة للأشخاص الذين يلجؤون للمسكنات والأسبرين لوقاية من فيروس كورونا من الممكن بالنسبة لهم اللجوء إلى الفيتامينات بدلا من تلك المسكنات، مشيرا إلى أن توصيات أوروبية وأمريكية أكدت عدم وجود تأثيرات ضارة لأدوية الضغط على مصاب بالفيروس، بينما يظل الأهم على مرضي الضغط الالتزام بتناول العقاقير الموصوفة لهم بشكل منتظم.