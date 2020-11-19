مواطنون لمحافظ القليوبية بـ"بنها العام": "مفيش دوا حتى الأسبرين"

فوجئ محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، أثناء زيارته لمستشفى بنها العام، ضمن جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في المشروعات الطبية التي يجري تنفيذها في مختلف مراكز المحافظة، اليوم الخميس، بعدد من المواطنين يشكون له نقص الأدوية بالمستشفى التابع لوزارة الصحة، بقولهم: "مفيش دوا حتى الأسبرين".

وعلى الفور، أمر محافظ القليوبية بسرعة إرسال دفعة من الأدوية من مخازن مديرية الصحة إلى المستشفى، لسد العجز في الأدوية اللازمة بها، كما وجه إدارة المستشفى بالعمل على حل مشاكل المواطنين فوراً.

وأكد المحافظ، في وقت سابق اليوم، استمرار العمل في 18 مشروعاً جديداً في قطاع الصحة بالمحافظة، تتضمن 5 مستشفيات مركزية، و12 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تطوير مستشفى بنها التعليمي، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه.

وقال إن قطاع الصحة في القليوبية سيشهد طفرة ونقلة متميزة، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن المحافظة يوجد بها 24 مستشفى حكومي، و195 وحدة صحية ومركز طبي، و53 مستشفى خاص، بإجمالي 4689 سريراً، بالإضافة إلى مستشفى جامعي ببنها، وبها 887 سريراً، فضلاً عن وجود 64 نقطة إسعاف، و105 سيارات.