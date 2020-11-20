"الصحة" تحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

حذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إن الإفراط في المضادات الحيوية يؤدي إلى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، حيث يصبح الميكروب مقاوما للدواء الأصلي الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها هذا الميكروب.

الصحة: تعاطي المضادات الحيوية لابد من استخدامه تحت إشراف الطبيب

وكشف المنشور التوعوي للوزارة عن قيامها بحملات توعوية لاستخدام المضادات الحيوية تستهدف التوعية من خلال نشر رسائل توعوية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي المجتمعي بالممارسات الصحيحة للتصدي للإفراط في استخدام المضادات الحيوية مما يمثل خطراً عالمياً كبيراً على الصحة العامة، مضيفًا أنه يتم عقد ندوات تثقيفية للفرق الطبية من خلال إدارات وفرق مكافحة العدوى بجميع محافظات الجمهورية، وتشجيع المواطنين والفرق الطبية لاعتماد أفضل الممارسات لتجنب استمرار ظهور حالات العدوى المقاومة للأدوية وانتشارها.

استخدام المضادات الحيوية بدون داع عند ظهور أعراض البرد أو الإنفلونزا يفقدها فاعليتها

ولفت المنشور إلى أن سوء استخدام المضادات الحيوية بدون داع خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الإنفلونزا قد يفقدها فاعليتها، مؤكدا أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسي، مشددًا على ضرورة غسل الأيدي باستمرار للحماية من معظم أنواع العدوى وبالتالي تقليل تناول المضادات الحيوية مما يحافظ على فاعليتها.

كما أكد المنشور على أهمية الحرص على عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، وفي حال وصف الطبيب المضاد الحيوي يجب على المريض إكمال الجرعات الدوائية طبقا لإرشاداته وفي الميعاد المحدد له، مشيرًا إلى أن ذلك الخطر أحد أكبر 10 تهديدات عالمية للصحة العامة تواجه البشرية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث إن بعض أنواع العدوى قد تودي بحياة الإنسان إذا لم يتوافر العلاج الفعال للقضاء عليها.