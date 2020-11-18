الصحة تحتفل باليوم العالمي للحد من استخدام المضادات الحيوية

نظمت وزارة الصحة والسكان، فاعلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للتوعية بالحد من استخدام المضادات الحيوية ومكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، حيث جرت إضاءة 4 مستشفيات اليوم الأربعاء، باللون البنفسجي، وهي معهد ناصر للبحوث والعلاج بالقاهرة، مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالجيزة، مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء ومستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للحد من استخدام المضادات الحيوية، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، حيث يصبح الميكروب مقاوما للدواء الأصلي الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها الميكروب.

وأشار إلى أنه يجري استهداف الجمهور بالتوعية من خلال نشر رسائل توعوية على منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز الوعي المجتمعي بالممارسات الصحيحة للتصدي للإفراط في استخدام المضادات الحيوية، الذي يمثل خطراً عالمياً كبيراً على الصحة العامة، مضيفًا أنه يجري عقد ندوات تثقيفية للفرق الطبية من خلال إدارات وفرق مكافحة العدوى بجميع محافظات الجمهورية، وتشجيع المواطنين والفرق الطبية لاعتماد أفضل الممارسات لتجنب استمرار ظهور حالات العدوى المقاومة للأدوية وانتشارها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عطية مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، أنه جاري إدراج عدد من المستشفيات ضمن منظومة ترصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وبرنامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية، كما يجري التقييم من خلال لجنة من كل من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، والمعامل المركزية، وهيئة الدواء المصرية.

ولفت إلى أن سوء استخدام المضادات الحيوية بدون داع، خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الإنفلونزا، قد يفقدها فاعليتها، مؤكدًا أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسي، مشددًا على ضرورة غسل الأيدي باستمرار للحماية من معظم أنواع العدوى، وبالتالي تقليل تناول المضادات الحيوية، مما يحافظ على فاعليتها.

كما أكد أهمية عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، وفي حال وصف الطبيب المضاد الحيوي يجب على المريض إكمال الجرعات الدوائية طبقا لإرشاداته وفي الميعاد المحدد له، مشيرًا إلى أن ذلك الخطر أحد أكبر 10 تهديدات عالمية للصحة العامة تواجه البشرية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث إن بعض أنواع العدوى قد تودي بحياة الإنسان إذا لم يتوافر العلاج الفعال للقضاء عليها.

فيما أوضح مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن العالم يواجه خطرا يتزايد يوميا بسبب الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تتسبب مقاومة المضادات الحيوية في 70 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 ملايين وفاة بحلول 2050، ولهذا يجري تخصيص أسبوع من كل عام لتسليط الضوء على هذا الخطر، ولنشر الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي والمحلي.

وأشار الدكتور عمر أبو العطا مسؤول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب المنظمة، إلى إن الحاجة لتضافر جميع الجهود من أجل منع والتحكم في انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل جائحة "كوفيد 19"، ولذلك تدعو منظمة الصحة العالمية، إلى استخدام المضادات الحيوية بشكل أكثر حرصًا، حيث إن مقاومة مضادات الميكروبات تحدث عندما تكتسب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات مقاومة لتأثير الأدوية، مما يجعل من الصعب معالجة الأنواع الشائعة من العدوى ويزيد من مخاطر انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة والوفاة.

وتابع أنه جرى اعتماد خطة عمل عالمية للتصدي للمشكلة المتنامية التي تطرحها مقاومة المضادات الحيوية والأدوية الأخرى المضادة للميكروبات خلال جمعية الصحة العالمية الـ68 والتي عُقدت في شهر مايو عام 2015، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للخطة في زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات وكفالة فهمها بشكل أفضل من خلال الاتصال والتعليم والتدريب بفاعلية.